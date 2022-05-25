«Ведомости»: правительство планирует повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%
Правительство России согласовало повышение МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
В ходе дискуссий об уровне индексации высказывались разные мнения, поэтому окончательное решение по этому вопросу остается за президентом страны Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам. Тема индексации социальных выплат на заседании также будет обсуждаться. Помощник президента Максим Орешкин также сообщал, что решения по индексации соцвыплат могут принять на этой неделе.
7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.
Спустя несколько дней глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также Кабмин до этого срока обязали разработать предложения по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.
После этого правительство России направило президенту документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым