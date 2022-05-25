«Ведомости»: правительство планирует повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%

Правительство России согласовало повышение МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.



В ходе дискуссий об уровне индексации высказывались разные мнения, поэтому окончательное решение по этому вопросу остается за президентом страны Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам. Тема индексации социальных выплат на заседании также будет обсуждаться. Помощник президента Максим Орешкин также сообщал, что решения по индексации соцвыплат могут принять на этой неделе.

Фото: kremlin.ru

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.

Спустя несколько дней глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также Кабмин до этого срока обязали разработать предложения по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

После этого правительство России направило президенту документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.

Маргарита Головатенко