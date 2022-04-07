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Мишустин: по поручению президента России будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии

13:12, 07.04.2022 2
Мишустин: по поручению президента России будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии
Фото: duma.gov.ru (архив)

По поручению президента России Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.

В планах также увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, рассказал председатель российского правительства.

Фото: Максим Платонов

Об индексации пенсий и социальных пособий глава государства рассказывал еще в начале марта.

— Во-первых, все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться, — заверял Путин.

Татьяна Демина
ОбществоВластьЭкономика

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:23
    Ау, валенок! Доллар - 0, рубль - 100, национализация, реформы - где? Все это полумеры.
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  • Анонимно 13:43
    Будем, отслеживаем, мониторим, следим...
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