Мишустин: по поручению президента России будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии

По поручению президента России Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.

В планах также увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, рассказал председатель российского правительства.

Фото: Максим Платонов

Об индексации пенсий и социальных пособий глава государства рассказывал еще в начале марта.

— Во-первых, все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться, — заверял Путин.



Татьяна Демина