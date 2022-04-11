Новые антикризисные поручения Путина: главное

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны. Оно проходило 16 марта 2022 года.

«Реальное время» публикует основные из поручений главы государства. Их перечень предоставлен на сайте Кремля.

Помощь семьям, доход которых снизился после 1 марта, и повышение МРОТ

Среди антикризисных поручений по поддержке населения и, в частности, семей с детьми:

обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам;

установление до 31 декабря этого года особого порядка оценки нуждаемости семей, в которых есть граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022-го и признанные безработными, в целях предоставления им мер социальной поддержки;

повышение доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года;

анализ эффективности мер поддержки россиян, потерявших работу после 1 марта 2022-го и признанных безработными, принятие дополнительных мер по их поддержке, в том числе расширение практики заключения с ними социального контракта;

провести мероприятия в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат.

Кроме того, глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также до этой даты Путин ждет от Кабмина идей по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.



Нагрузку на бизнес продолжат снижать

Часть поручений Путина касается поддержки бизнеса. В частности, глава государства поручил:

обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес;

увеличить установленные налоговым законодательством предельные доходы налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения;

обеспечить совершенствование условий финансовой поддержки предпринимателей Фондом развития промышленности, акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в целях расширения возможности предпринимателей воспользоваться такой финансовой поддержкой;

Фото: Олег Тихонов (архив)

представить предложения о выделении в 2022—2024 годах дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение финансирования строительства объектов инфраструктуры, увеличения закупок товаров российского происхождения (в том числе пассажирского транспорта общего пользования), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, обратив особое внимание на необходимость значительного увеличения внутреннего спроса на продукцию экспортно ориентированных отраслей экономики.

Часть поручений затронула сферу транспорта. Путин поручил:

сдерживать рост стоимости проезда на транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения;

Фото: Максим Платонов

перенести срок вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Татьяна Демина