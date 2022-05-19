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Решения по индексации соцвыплат могут принять на следующей неделе

12:44, 19.05.2022 1
Решения по индексации соцвыплат могут принять на следующей неделе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Госсовета по вопросам социальной политики, на нем будут приняты решения по индексации социальных выплат, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

В том числе на предстоящей неделе планируется обсуждение ситуации с транспортными коридорами, в том числе на юге России, сообщает «РИА Новости».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.

Фото: realnoevremya.ru

Спустя несколько дней глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также Кабмин до этого срока обязали разработать предложения по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

На прошлой неделе правительство России направило президенту документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:20
    Третий месяц обещаний, цены на продукты конские, растут и растут, а доллар все ниже и ниже. Когда эти сказочники выдохнутся?
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