Решения по индексации соцвыплат могут принять на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Госсовета по вопросам социальной политики, на нем будут приняты решения по индексации социальных выплат, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

В том числе на предстоящей неделе планируется обсуждение ситуации с транспортными коридорами, в том числе на юге России, сообщает «РИА Новости».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.



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Спустя несколько дней глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также Кабмин до этого срока обязали разработать предложения по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

На прошлой неделе правительство России направило президенту документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.

Маргарита Головатенко