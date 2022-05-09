Правительство России направило Путину предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий

Правительство России направило президенту страны Владимиру Путину документ с предложениями об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— Есть несколько вариантов, которые предложены. Как только будет принято окончательное решение, вы о них узнаете, — уточнил он. Он утверждает, что предложенные меры должны снизить показатели бедности в России.



Фото: kremlin.ru

Напомним, 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом, рассказал, что по поручению главы государства в стране проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.



Спустя несколько дней глава государства поручил правительству России до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. Также кабмин до этого срока обязали разработать предложения по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.



Татьяна Демина