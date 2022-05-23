Почти 13,5 тысячи человек эвакуированы в Россию с Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Фото: скриншот видео Минобороны России

За сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 13 428 человек, в том числе 930 детей. об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника и руководителя межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева.

По его словам, всего с начала спецоперации эвакуированы уже 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей. Также за все время российскую границу пересекли 195 700 автомобилей, в том числе 697 за прошедшие сутки. Отмечается, что на пунктах пропуска находится достаточное количество удобных автобусов для перевозки людей.

Помимо этого, за сутки от жителей Украины поступило 82 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего всего в базе данных координационного штаба находятся 2 756 517 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны России

21 мая сообщалось, что 18 873 человека за сутки эвакуировали из опасных районов Донбасса и Украины в Россию. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 22 мая, за сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 313 человек.

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Дарья Акимова