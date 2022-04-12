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В Верховном суде Татарстана прошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации

08:01, 12.04.2022
В Верховном суде Татарстана прошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана объявили эвакуацию перед началом рабочего дня, об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Сотрудники, которые уже пришли на работу, покинули здание. Внутри остались приставы и руководство суда.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Назначенные судебные процессы отложили. Сейчас сотрудников начали пускать в здание.

Как объяснили «Реальному времени» в Верховном суде Татарстана, эвакуация была связана с автоматической сработкой системы пожарной сигнализации — она отреагировала на показания температурного датчика в столовой здания. Однако самого возгорания не было.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В январе этого года эвакуация прошла в Вахитовском районном суде Казани — на электронную почту тогда поступило сообщение о минировании.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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