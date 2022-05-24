Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал размер выплачиваемых дивидендов по итогам работы за 2021 год. Данные опубликованы в Центре раскрытия корпоративной информации.

Финальные дивиденды по итогам 2021 года рекомендуется выплатить в размере 16,14 рубля. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля.



При одобрении решения дивиденды за прошлый год выплатят в размере 42,64 рубля на акцию с учетом уже выплаченных дивидендов за 6 и 9 месяцев в размере 26,5 рубля. Общая сумма дивидендов за 2021 год может составить 99,2 млрд рублей.

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Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль за прошлый год предлагается учитывать как нераспределенную.

По итогам 2021 года чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров группы, составила 198,4 млрд рублей. Это на 92% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Выручка компании за отчетный период поднялась почти на 60% и достигла 1,2 трлн рублей.

Татьяна Леухина