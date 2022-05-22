В ВОЗ сообщили о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян

Фото: Максим Платонов

В мире подтвердили 92 случая заболевания оспой обезьян. Еще 28 являются предполагаемыми, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, сообщения о случаях заболевания поступили из 12 стран, которые не являются эндемичными. Связь между заражением и поездкой заболевшего в регион, где инфекция рассматривается как эндемическая болезнь, на данный момент не установлена, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что на фоне распространения оспы обезьян за рубежом эпидемиологам стоит задуматься о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы. По его словам, оспа обезьян по-прежнему циркулирует в природе благодаря мелким грызунам.

Диана Жиленкова