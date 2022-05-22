Бельгия объявила о введении 21-дневного карантина для больных обезьяньей оспой

В Бельгии ввели обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. Об этом пишет газета La Libre Belgique.

Контактировавшим не обязательно уходить на изоляцию. Достаточно внимательнее следить за симптомами — появлением сыпи на лице и других частях тела, а также признаками гриппа.

В стране выявили четыре случая заражения оспой обезьян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях этого заболевания в мире. Сообщения о случаях заболевания поступили из 12 стран, которые не являются эндемичными. Связь между заражением и поездкой заболевшего в регион, где инфекция рассматривается как эндемическая болезнь, на данный момент не установлена.



Ранее вирусолог и бывший глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что причиной распространения оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть новый штамм инфекционного заболевания.

Татьяна Леухина