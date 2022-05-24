Опубликован график отключения воды в Казани на июнь

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэрия Казани опубликовала график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на июнь этого года. Решение связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Отмечается, что в сроки отключения горячей воды могут внести корректировки. Все работы, в которые входят гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов, проводятся в городе поэтапно, поэтому отключение водоснабжения могут произвести не один раз, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз.

Отключение воды по разным улицам начнется с 7 июня. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале мая мэрия города опубликовала график отключения горячей воды на 2022 год в домах, подключенных к сетям АО «Казэнерго». Так, с 11 по 24 мая горячей воды не будет во многих домах на улицах Маяковского, Муштари, Вишневского, Ершова, Шмидта и других. Завершить все работы планируется 15 августа. С полным списком адресов, в которых планируется отключение, можно ознакомиться также на сайте мэрии.



Дарья Акимова