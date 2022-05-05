В Казани с 11 мая начнутся отключения горячей воды

Фото: Ринат Назметдинов

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на 2022 год в домах, подключенных к сетям АО «Казэнерго». Оно связано с гидроопрессовкой тепловых сетей и проведением ремонта.

Так, 11 по 24 мая горячей воды не будет во многих домах на улицах Маяковского, Муштари, Вишневского, Ершова, Шмидта и других. Также воды не будет в некоторых детских садах, школах, больницах, гостиницах и банках. Завершить все работы планируется 15 августа.

С полным списком адресов, в которых планируется отключение, можно ознакомиться на сайте мэрии города. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы, а отключать горячую воду могут несколько раз.

Фото: pixabay.com

Напомним, нижнекамские тепловые сети приступят к первому этапу гидравлических испытаний по тепловодам «Город-1», «Город-2» и БСИ с 16 по 25 мая. В зону отключения горячей воды попадут 260 жилых домов, 16 детских дошкольных учреждений, 24 учебных заведения и девять лечебно-медицинских учреждений. Второй этап проведения гидравлических испытаний планируют проводить с 11 по 18 июля. На прочность и плотность будут проверены тепловод «М-3» от ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Максим Кокунин