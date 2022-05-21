Почти 19 тысяч человек эвакуировали в Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Фото: кадр видео Минобороны

Почти 19 тысяч человек за сутки эвакуировали из опасных районов Донбасса и Украины в Россию. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Без участия украинских властей эвакуировали 18 873 человека, в том числе 2 282 ребенка. С начала военной операции в Россию эвакуированы уже 1 396 798 человек, из них 234 762 ребенка, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Прошло пять гуманитарных акций в Запорожской и Харьковской областях Украины, а также в ДНР. Жителям передали 290 т гуманитарной помощи.

Вчера на территорию России эвакуировали 17 306 человек, в том числе 2 213 детей.



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Татьяна Леухина