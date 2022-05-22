За сутки из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 313 человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики эвакуировали 313 человек. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.



Уточняется, что в населенный пункт в том числе эвакуировали 55 детей. В общей сложности с 5 марта в Безыменное прибыли 35 247 переселенцев, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Министерства обороны, за последние сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуировали еще 18 873 человека, в том числе 2 282 ребенка. С начала военной операции в страну прибыли 1 396 798 человек, из них 234 762 ребенка.

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Диана Жиленкова