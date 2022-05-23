Около «Ак Барс Арены» к летнему сезону обновляют композиции из растений
Рядом со стадионом «Ак Барс Арена» проходит благоустройство территории. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».
К летнему сезону обновляются арт-объекты, установленные на лужайке недалеко от стадиона. Композиции выполнены на спортивную тему — есть фигуры в виде гигантского футбольного мяча, спортивной обуви, футболистов, забивающих голы. Пока они заполнены лишь слоем земли. Затем на них посадят цветы, растения или траву.
До недавнего времени все фигуры находились в специальной пленке. Срок окончания работ пока неизвестен.
В Казани за 2021 год благоустроили семь общественных пространств. Два новых участка набережной реки Казанки открыли ко Дню города в рамках Стратегии развития Казанки. В парке Победы установлен мемориальный монумент памяти погибшим татарстанским военнослужащим в Афганистане. Завершались работы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан. Открыт парк около Малого Чайкового озера на улице Маршала Чуйкова и заложен новый в районе «Салават купере».
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