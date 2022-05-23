Около «Ак Барс Арены» к летнему сезону обновляют композиции из растений

Фото: Максим Кокунин

Рядом со стадионом «Ак Барс Арена» проходит благоустройство территории. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

К летнему сезону обновляются арт-объекты, установленные на лужайке недалеко от стадиона. Композиции выполнены на спортивную тему — есть фигуры в виде гигантского футбольного мяча, спортивной обуви, футболистов, забивающих голы. Пока они заполнены лишь слоем земли. Затем на них посадят цветы, растения или траву.

До недавнего времени все фигуры находились в специальной пленке. Срок окончания работ пока неизвестен.

Фото: Максим Кокунин

Фото: Максим Кокунин

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Дарья Акимова