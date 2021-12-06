В Казани за 2021 год благоустроили семь общественных пространств

За 2021 год в столице Татарстана проведена работа по благоустройству семи общественных пространств. Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Два новых участка набережной реки Казанки были открыты ко Дню города в рамках Стратегии развития Казанки. Это прибрежная зона у Фестивального квартала, сюда входит территория от Кировской дамбы до Казанского Кремля, и участок между зданием Национальной библиотеки Татарстана и мостом Миллениум. На первом теперь есть зеленый амфитеатр со скамейками, сад с различными растениями и рампа для доступа маломобильных групп населения. Тут отреставрирован монумент «Хрущевский спуск», его стену украсил мурал со строками стихотворения поэта Мансура Шигапова о береге Казанки. На втором участке обустроили активную прогулочную зону со спортивными игровыми площадками, зонами для велосипедистов и роллеров, павильонами и фонтанами с подсветкой.

В парке Победы установлен мемориальный монумент памяти погибшим татарстанским военнослужащим при выполнении интернационального долга в Афганистане. Рядом размещены цветочницы, газоны и высажены деревья.

Завершаются работы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан, начатые в 2017 году. В 2021 году на ней появились еще малые архитектурные формы и арт-объекты. Также организованы велопарковки, посажены крупномерные деревья, кустарники, новые водные растения.

Открыт парк в День города около Малого Чайкового озера на улице Маршала Чуйкова. В нем теперь находятся зоны для реабилитации и оздоровления пациентов расположенной рядом больницы №7 и жителей города.

Кроме того, заложен новый парк в районе «Салават Купере», проведена реконструкция сквера имени Льва Толстого в Вахитовском районе и продолжается реконструкция парка «Черное озеро».

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, какие проекты победили на форуме «Казаныш», проходившем в Казани.

Дарья Акимова