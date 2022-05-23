Мантуров призвал БРИКС создать совместные с Россией производства по переработке нефти и газа

Глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал страны БРИКС заняться созданием совместных производств по переработке нефти и газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в этой части у всех стран есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих потребности без участия внешних, «ненадежных партнеров». Министр отметил, что в сравнении с рядом других государств страны БРИКС и Россия во многом защищены от рисков, учитывая надежно выстроенное взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Также Мантуров, говоря о вопросах биологической безопасности, отметил сильные позиции Китая и Индии в производстве фармакологических субстанций и заявил, что совместные усилия «могли бы изменить мировой баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин, проведении совместных исследований по перспективным угрозам для здоровья и жизни наших граждан».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях в СМИ сообщалось, что Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдет Россия. Министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд считает, что мир должен оценить важность такого союза производителей.



Дарья Акимова