СМИ: Саудовская Аравия хочет создать соглашение с ОПЕК + с участием России

Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдет Россия. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Мир должен оценить важность такого союза производителей, считает он. В нынешних условиях рано говорить о том, как будет выглядеть новое соглашение, однако ОПЕК+ сможет увеличить добычу, «если будет спрос».

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Министр считает, что политика должна быть отделена от ОПЕК+ и что альянс в будущем потребуется для внесения «упорядоченных корректировок» на фоне неопределенности, связанной с глобальными вызовами, пишет ТАСС.

В конце марта СМИ писали, что Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом из-за его недружественного отношения к стране, поэтому делает выбор в пользу президента России Владимира Путина. Они обратили внимание на то, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.



Татьяна Леухина