Starbucks объявил о решении уйти с российского рынка

Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что бренд больше не будет представлен на рынке России. При этом компания продолжит оказывать поддержку двум тысячам российских сотрудников, в которую входят выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

В России в сети Starbucks работали 130 кофеен. Первое заведение в стране открылось в 2007 году. В Казани кофейни этой сети находились в «Тандеме», в «Меге» и на улице Пушкина.



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О приостановке деятельности в России Starbucks заявил еще в марте. Тогда сообщалось, что компания закроет все кофейни, при этом почти двум тысячам партнеров, зависящих от Starbucks, окажут поддержку.

Дарья Акимова