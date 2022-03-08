Starbucks сообщила о приостановке работы в России
Компания Starbucks приостанавливает деятельность в России. Это связано с событиями на Украине.
Компания закроет все кофейни, при этом почти двум тысячам партнерам, которые зависят от Starbucks, окажут поддержку, пишет «РИА Новости».
Кофейни Starbucks в Казани были в «Тандеме», в «Меге», на улице Пушкина.
Сегодня вечером McDonald's сообщил о закрытии всех 850 ресторанов в России. А американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции и развитие в России. Это связано с проведением спецоперации на Украине.
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