Starbucks сообщила о приостановке работы в России

Фото: wikimedia.org Marco Paköeningrat

Компания Starbucks приостанавливает деятельность в России. Это связано с событиями на Украине.

Компания закроет все кофейни, при этом почти двум тысячам партнерам, которые зависят от Starbucks, окажут поддержку, пишет «РИА Новости».

Кофейни Starbucks в Казани были в «Тандеме», в «Меге», на улице Пушкина.

Сегодня вечером McDonald's сообщил о закрытии всех 850 ресторанов в России. А американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции и развитие в России. Это связано с проведением спецоперации на Украине.



Татьяна Леухина