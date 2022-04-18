РЖД возобновят пассажирское сообщение с Казахстаном — в июне поезда начнут отправляться в Казань

Фото: Марат Гайфуллин (архив)

Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном возобновляется. Об этом сообщили в РЖД.

В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года.

С 20 апреля начнет курсировать поезд № 625/626 Атырау — Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани.

В июне будет возобновится курсирование еще пяти поездов: №7/8 Алма-Ата — Саратов, №84/83 Караганда — Самара, №301/302 Алма-Ата — Новосибирск, №145/146 Караганда — Омск и №113/114 Алма-Ата — Казань, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 11 апреля Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. 30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.

Татьяна Леухина