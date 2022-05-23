Моргенштерн* обжаловал в суде внесение его в список иноагентов

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Представитель рэпера Алишера Моргенштерна*, внесенного Минюстом России в список иностранных агентов, обжаловал решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

По его словам, Алишер Моргенштерн* — деятель культуры и искусства, он не осуществляет политическую деятельность и поэтому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента:

— Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене <…>. Мы просим исключить Моргенштерна* из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента, — сказал Жорин.

Министерство юстиции России включило в список физлиц-иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна* 6 мая.

20 мая адвокат музыканта сообщил, что Моргенштерн* не приедет на заседание в Набережночелнинский суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков, которое возбудили в начале апреля. Предыдущее заседание состоялось 5 мая. Ни музыкант, ни адвокат на него не явились.

* Физлицо, выполняющее функцию иностранных агентов

Маргарита Головатенко