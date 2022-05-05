В Челнах суд отложил рассмотрение дела Моргенштерна

Фото: скриншот

Набережночелнинский суд отложил до 20 мая рассмотрение административного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в опубликованных в интернете трех видеоклипах на его песни. Об этом пишет ТАСС.

— В связи с возникшими вопросами при исследовании исковых материалов дела суд откладывает рассмотрение дела на 20 мая, — заявила судья.

На заседании не было ни Моргенштерна, ни его адвоката. Суд будет повторно извещать музыканта и его представителя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дело об административном правонарушении против рэпера Моргенштерна возбудили в начале апреля. Комплексная лингво-ботаническая экспертиза, которую выполнили специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплю.



Адвокат артиста Сергей Жорин сообщал, что Моргенштерн планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов. Он отметил, что от полиции Набережных Челнов не поступало ни заявлений, ни рапорта.

В феврале челнинские полицейские уже заводили административное дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах.



Татьяна Леухина