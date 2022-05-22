В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной нефтяными доходами
Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.
Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине.
— Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд, — сообщил Моравецкий.
По его мнению, Норвегия должна немедленно поделиться избыточной, гигантской прибылью, пишет ТАСС.
Ранее бывший глава российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов выразил мнение, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки. По его словам, эмбарго на российскую нефть стало бы «шоком для всех» и «наиболее негативным вариантом развития событий» для всех сторон.
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