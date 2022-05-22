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В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной нефтяными доходами

19:59, 22.05.2022
В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной нефтяными доходами
Фото: pxhere.com

Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.

Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями на Украине.

— Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд, — сообщил Моравецкий.

Фото: wikipedia.org

По его мнению, Норвегия должна немедленно поделиться избыточной, гигантской прибылью, пишет ТАСС.

Ранее бывший глава российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов выразил мнение, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки. По его словам, эмбарго на российскую нефть стало бы «шоком для всех» и «наиболее негативным вариантом развития событий» для всех сторон.

Татьяна Леухина
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