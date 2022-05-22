Экс-глава «Лукойла» заявил, что ЕС не сможет найти замену российской нефти

Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки. Такое мнение выразил бывший глава российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

— Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе, — заявил он в интервью Financial Times.

В случае введения эмбарго России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году. Алекперов подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть стало бы «шоком для всех» и «наиболее негативным вариантом развития событий» для всех сторон, передает «РИА Новости».



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При этом он отметил, что для строительства новой инфраструктуры для перенаправления нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что запрет на импорт российской нефти входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России.

В начале мая министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм отметила, что если Евросоюз откажется от поставок российской нефти, то это приведет к дополнительной нестабильности на мировом рынке, а также росту цен на энергоносители.

Татьяна Леухина