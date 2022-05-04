Глава Еврокомиссии озвучила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который будет представлен сегодня. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, меры коснутся трех крупных российских вещателей. Им запретят вещание в странах Евросоюза. Затем она подтвердила, что под санкции попадет Сбербанк и еще два крупных банка. Их намереваются отключить от международной платежной системы SWIFT.

Помимо того, предлагается запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз. Также в Еврокомиссии заявили о санкциях против российских военных, включая тех, кто руководил операцией в Мариуполе.

Фото: wikipedia.org

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также рассказал о шестом пакете санкций Евросоюза против России. По его словам, также ограничительные меры введут в отношении лиц, «причастных к дезинформации».

Дарья Акимова