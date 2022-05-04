В Минэнерго США заявили, что отказ ЕС от российской нефти приведет к усилению нестабильности на рынке

Если Евросоюз откажется от поставок российской нефти, то это приведет к дополнительной нестабильности на мировом рынке, а также росту цен на энергоносители. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

— Если ЕС сократит свои поставки, если они скажут, что им больше не нужна российская нефть, то это будет еще, возможно, 1,5 млн баррелей [нефти], которые уйдут с рынка. Таким образом, с рынка уходят [в целом] около 3 млн баррелей, что создаст дополнительную нестабильность, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Как отметила глава американского Минэнерго, США «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались». Также министр отметила необходимость перехода на экологически чистые источники энергии.

Как сообщила сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, запрет на импорт российской нефти входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России.

Несколько дней назад помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис рассказал, что страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть, однако для подготовки к прекращению поставок понадобится несколько месяцев.

Диана Жиленкова