Австрия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Киев и Брюссель должны выстраивать отношения способом, не подразумевающим полноправного членства Украины в Евросоюзе, сообщил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.



Он убежден, что для этого необходимо «разработать новую модель сотрудничества», сообщает «РИА Новости».

Политик призвал к большей гибкости и напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз 28 февраля. Европарламент на следующий день поддержал резолюцию статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.

Маргарита Головатенко