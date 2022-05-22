В ФРГ выступили против изъятия собственности россиян в пользу Украины

Берлин открыт для обсуждения инициативы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о конфискации замороженных российских валютных резервов в пользу Украины, но есть достаточно серьезные препятствия. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Для начала необходимо проработать юридическую составляющую, изучить возможные последствия для международного порядка. Линднер выступил категорически против конфискации собственности российских олигархов.

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Он напомнил, что страны, в основе которых лежит верховенство закона, гарантируют частную собственность. В связи с этим существуют серьезные препятствия для конфискации, заявил он в интервью Financial Times.

По мнению министра финансов ФРГ, необходимо убеждать российских бизнесменов «вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе», передает «РИА Новости».

В конце апреля президент США Джо Байден направил Конгрессу предложения, позволяющие изымать собственность, связанную с российскими бизнесменами и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.



Татьяна Леухина