Онугха об игре с «Уфой»: «Очень сложно комментировать»
Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился впечатлениями от вчерашнего матча с «Уфой». По словам форварда, главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий поблагодарил игроков, «сказал, что старались».
— Очень сложно комментировать. Были и пенальти, и болельщики, и незабитые пенальти, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».
Вчера «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана. Гол в составе казанской команды забил забил Виталий Лисакович.
Как рассказали в пресс-службе казанского клуба, во время вчерашнего мачта «Рубин» поддерживали более 25 тысяч зрителей.
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