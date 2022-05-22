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Онугха об игре с «Уфой»: «Очень сложно комментировать»

14:21, 22.05.2022
Онугха об игре с «Уфой»: «Очень сложно комментировать»
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился впечатлениями от вчерашнего матча с «Уфой». По словам форварда, главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий поблагодарил игроков, «сказал, что старались».

— Очень сложно комментировать. Были и пенальти, и болельщики, и незабитые пенальти, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Фото: rubin-kazan.ru

Вчера «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана. Гол в составе казанской команды забил забил Виталий Лисакович.

Как рассказали в пресс-службе казанского клуба, во время вчерашнего мачта «Рубин» поддерживали более 25 тысяч зрителей.

Диана Жиленкова
СпортФутбол Татарстан

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