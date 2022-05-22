«Рубин» поддерживали более 25 тысяч зрителей во время матча против «Уфы»
25 142 зрителя поддерживали команду «Рубина» во вчерашнем матче против «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.
— Спасибо каждому болельщику за поддержку в труднейший момент! — говорится в сообщении.
Вчера «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана. Гол в составе казанской команды забил забил Виталий Лисакович.
Позднее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков клуба. «Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдраматичной концовки и такого реального шанса все изменить», — заявил он.
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