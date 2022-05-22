Карадениз: «Слуцкий показал, как умеет петь и танцевать. Но не понял, в каком городе и республике работает»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина», турецкий экс-полузащитник казанской команды Гекдениз Карадениз прокомментировал вылет клуба из Российской премьер-лиги. Он заявил, что главные виновники такого результата — генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Первый, кто в этом виновен — Рустем Сайманов, потому что в последнее время «Рубин» оказался только в его руках. Второй виновник — это Слуцкий, потому что он главный тренер. Также в тренерском штабе Слуцкого есть Сергей Козко и Олег Кузьмин. Они тоже виновны. Не смогли донести до игроков — что такое «Рубин» и какой у этой команды должен быть характер», — сказал Гекдениз Карадениз «Матч ТВ».

Также бывший турецкий полузащитник заявил, что Слуцкий должен остаться в «Рубине» и исправить свои ошибки — вернуть казанский клуб в Премьер-лигу.

«Пусть Слуцкий остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом — пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать. Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань — это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду. Все, что он нам показал, — что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», — подчеркнул Карадениз.

Накануне казанский клуб уступил «Уфе» в последнем туре сезоне (1:2) и с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице. Это означает прямой вылет из РПЛ в Футбольную национальную лигу.

Леонид Слуцкий по ходу сезона не единожды заявлял, что проблема плохого результата в судейских ошибках и в том, что команду покинули ведущие иностранные игроки.

Фото: «Реальное время»

Эрик Добролюбов