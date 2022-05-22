В Рязанской области появится памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике

В Касимове Рязанской области установят памятник правительнице Казанского ханства Сююмбике. Монумент появится напротив Ханской мечети в городе, рассказал руководитель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

— А 9—10 июня на территории, где ушла из земной жизни царица двух ханств, Казанского и Касимовского, откроем памятник царице, символу татарских женщин Сююмбике, — заявил он.



Фото: dumrf.ru

Также Гайнутдин сообщил, что в Москве пройдет международный мусульманский форум. По его словам, вероятно, общегосударственный праздник мусульман будет отмечаться при участии президента страны Владимира Путина.

Диана Жиленкова