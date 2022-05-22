Руководитель ДУМ России: в Москве пройдет международный мусульманский форум

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве пройдет международный мусульманский форум. На данный момент идет подготовка к мероприятию, сообщил руководитель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

— Завершая юбилейные мероприятия, мы все вместе в Москве, возможно, и с участием Владимира Путина, отметим общегосударственный праздник мусульман нашей страны — проведем большой международный мусульманский форум в Москве, — рассказал он.



Фото: dumrf.ru

19 мая в столице Татарстана открылся XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Ключевой темой мероприятия стала экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова