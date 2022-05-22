Исследование: в Татарстане высокая конкуренция у соискателей наблюдается в сфере административного персонала

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наиболее высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в сегменте административного персонала. Здесь на одну вакансию претендуют сразу 7,1 резюме, сообщает сервис hh.ru.

Согласно результатам исследования, также высокая конкуренция наблюдается среди специалистов по управлению персоналом (6,5 резюме на вакансию). Трудности с поиском работы могут возникнуть и в профобласти «Начало карьеры, студенты» (8 резюме на вакансию).

Фото: Максим Платонов

Как выяснили аналитики hh.ru, одним из факторов влияния на уровень конкуренции является снижение числа вакансий и рост активности соискателей. Например, в прошлом месяце количество предложений в Татарстана снизилось на 12%, в то же время активность соискателей поднялась на 11% по сравнению с 2021 годом.

Недавно эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Рейтинг возглавила должность программиста «1С» со знаниями языка программирования и умением разобраться в чужом коде. Такому специалисту готовы платить от 130 тысяч рублей в месяц.

Диана Жиленкова