Эксперты назвали майские вакансии в Казани с зарплатой более 100 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Больше всего работодатели готовы платить программисту «1С» со знаниями языка программирования и умением разобраться в чужом коде. Предлагается удаленная работа с гибким началом и окончанием рабочего дня, а еще 50%-ная оплата обучения. Соискателю готовы платить от 130 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.



На втором месте вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 100 тысяч рублей. У кандидата должен быть минимальный опыт работы в продажах и минимальные знания устройства автомобиля.

В тройку попала вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 80 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь успешный опыт управления продажами в сегменте В2В. В рейтинг также вошли вакансии управляющего рестораном с зарплатой от 75 тысяч рублей и мастера по обработке искусственного камня с зарплатой до 90 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле этого года на рынке труда Татарстана зафиксировано уменьшение активности работодателей. При этом у соискателей она осталась на уровне аналогичного периода в прошлом году. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — 67% вакансий от общего числа предложений о работе в апреле. Также высокую активность показывали организации из сферы услуг (9%), производства и агропрома (7%), транспорта и логистики (5%), строительства и недвижимости (3%), а также офисных служб (3%).



Маргарита Головатенко