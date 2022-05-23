На поставку экскаваторов в Нижнекамске выделят 21,5 млн рублей

Исполком Нижнекамска объявил тендер на поставку двух экскаваторов. Начальная цена договора — 21,5 млн рублей.

Год выпуска машин — 2022-й. Ходовая часть должна быть колесной, объем ковша не превышает 2 кубометра. Указан дизельный тип двигателя, эксплуатационная масса не более 10 тонн. Контракт действует до конца текущего года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Подрядчика определят 1 июня.

Несколько дней назад сообщалось, что власти Казани не будут закупать новые автобусы в 2022 году. Причиной стала сложившаяся экономическая ситуация. Идея покупки новых транспортных средств прозвучала еще в рамках XII сессии Казгордумы в феврале.

Диана Жиленкова