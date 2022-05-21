В Минобороны сообщили о гибели мирных жителей в Николаевке из-за артобстрела со стороны националистов
Боевики националистических батальонов и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Николаевке из артиллерийских орудий. Есть погибшие и раненые, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, американские и украинские журналисты снимали провокацию с обстрелом мирных жителей в Николаевке, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы России.
ВСУ и тероборона разместили вооружение в школах и детсадах Днепра и населенных пунктах ДНР, передает ТАСС слова Мизинцева.
Вчера он сообщал, что украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну около села Шестовица Черниговской области. Они планируют взорвать мост и обвинить потом российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.
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