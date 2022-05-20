Мизинцев: неонацисты планируют взорвать мост в Черниговской области и обвинить в этом ВС России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну около села Шестовица Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, они планируют взорвать мост и обвинить потом российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. Мизинцев назвал это отработанным сценарием.

Кроме того, он рассказал, что украинские боевики в Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, забирая у местных жителей деньги, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. Тех, кто оказывает сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах.

Также боевики украинской теробороны разместили тяжелую артиллерию в школах Славянска, Авдеевки Донецкой Народной Республики и Конотопа Сумской области. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорный пункт в детской больнице в Краматорске. При этом персонал и пациенты удерживаются в подвалах учреждения, а подходы к зданию заминированы.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны объявили, что ВС России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов», где те были заблокированы с 21 апреля.



Дарья Акимова