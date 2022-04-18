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В России приостановят вещание MTV, Nickelodeon и другие телеканалы Paramount

18:25, 18.04.2022 5
В России приостановят вещание MTV, Nickelodeon и другие телеканалы Paramount
Фото: wikipedia.org

Компания Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Вещание приостановят в среду, 20 апреля.

Фото: flickr.com

В конце февраля ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» заявили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе. В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.

Также компания Disney объявляла о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Данное решение распространили на релиз и производство новой продукции, лицензирование контента, круизную линию и работу журнала National Geographic.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииМедиа

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Лучшего и желать нельзя!!!! Отлично!!!
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  • Анонимно 18 апр
    Прекрасная новость!
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  • Анонимно 18 апр
    Парамаунт камеди - отличный канал. Одно из последних мест, где можно было отвлечься и расслабиться.
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  • Анонимно 19 апр
    Прекрасно! Никелодион это отрава для детских мозгов!
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  • Анонимно 19 апр
    Большего вреда для детей, чем все эти Никелодион еще поискать. Реальный дебилизатор.
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