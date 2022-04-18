В России приостановят вещание MTV, Nickelodeon и другие телеканалы Paramount

Компания Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Вещание приостановят в среду, 20 апреля.

Фото: flickr.com

В конце февраля ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» заявили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе. В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.



Также компания Disney объявляла о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Данное решение распространили на релиз и производство новой продукции, лицензирование контента, круизную линию и работу журнала National Geographic.

Татьяна Леухина