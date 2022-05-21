Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре порывами до 15—17 м/с

В Татарстане завтра ожидается сильный порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем 22 мая на территории республики местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

По прогнозу ночью похолодает до 0..+5, местами на почве и в воздухе прогнозируются заморозки до -2. Днем ожидается до +7..+12 градусов, небольшой дождь.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе синоптики предупредили, что в выходные дни в отдельных районах республики может пойти мокрый снег. В начале следующей недели, в понедельник и во вторник, местами ожидается небольшой дождь.



Из-за холодного мая садоводы уже боятся потерять урожай. Также из-за прохладной погоды в нынешнем году запаздывают посевные, полевые и огородные работы минимум на 2 недели.



Татьяна Леухина