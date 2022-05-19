В Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали мокрый снег в отдельных районах в выходные дни

В выходные в Татарстане ожидается холодная погода. Северо-западные воздушные потоки продолжают поставлять из Арктики порции холодного влажного воздуха, заявили в Гидрометцентре РТ.

В пятницу, 20 мая, ночью и утром местами прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем дождь, сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Ночью ожидается похолодание до +1—6˚, местами на почве и в воздухе заморозки до -2˚, днем воздух прогреется до +8—13˚.

В выходные дни на территории республики сохранится холодная погода с дождями, в ночные и утренние часы в отдельных районах — с мокрым снегом. В ночные часы похолодает до 0... +5˚, местами на почве и в воздухе заморозки до -2˚, днем прогнозируется не выше +7—13˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели, в понедельник и во вторник, местами ожидается небольшой дождь. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0... +6˚, местами на почве и в воздухе также возможны заморозки до -2˚, днем 23 мая +9—14˚, 24 мая +11—16˚.

Минувшим утром в Татарстане были слабые заморозки до 0 градусов на почве. Синоптики ранее днем объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков 20—22 мая.



Из-за холодного мая садоводы уже боятся потерять урожай. Также из-за прохладной погоды в нынешнем году запаздывают посевные, полевые и огородные работы минимум на 2 недели.



Татьяна Леухина