Из-за холодного мая татарстанские садоводы могут потерять урожай — видео

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Из-за холодного мая в этом году садоводы Татарстана могут лишиться урожая. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам жительницы поселка Чернышевка в Высокогорском районе республики Таисии Ташевцевой, как только она узнала о предстоящих заморозках, то сразу же накрыла урожай в теплицах акриловой пленкой, чтобы прогреть его. Женщина отметила, что сейчас важно сохранить теплолюбивые саженцы помидоров и огурцов. Также она добавила, что в это время обычно уже высаживали овощную рассаду в открытый грунт.

Кроме того, из-за прохладной погоды в нынешнем году запаздывают посевные, полевые и огородные работы минимум на 2 недели. Как рассказали хозяева частных подворий, хорошо выдерживают низкие температуры чеснок и капуста. Они должны созреть к положенному сроку.

Синоптики отмечают, что май в этом году вышел из климатической нормы. Средняя температура ниже нормы на 5 градусов. Профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев связывает это с тем, что в прошлом году лето началось уже 9 мая, а сейчас природа добирает свое.

В Татарстане утром в четверг, 19 мая, ожидаются слабые заморозки до -0 градусов на почве. Также завтра на территории республики в отдельных районах будет туман.

В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся до +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.

Дарья Акимова