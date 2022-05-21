«Рубин» опубликовал состав на игру с «Уфой»

Футбольный клуб «Рубин» опубликовал состав на матч с «Уфой». Информация опубликована в telegram-канале команды.

Фото: t.me/fcrk1958

Матч начнется сегодня, в 17:00, на стадионе «Ак Барс Арена». «Рубин» выкупил все билеты на матч заключительного тура РПЛ против «Уфы» — их реализовали бесплатно среди болельщиков.



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Татьяна Леухина