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В Татарстане зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19

11:24, 20.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 176 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 148 484 случаев COVID-19.

123 пациента выздоровели за сутки, всего — 143 612. За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от инфекции, общее число умерших от COVID-19 в республике достигает 1 993.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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