В Татарстане зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 176 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 148 484 случаев COVID-19.

123 пациента выздоровели за сутки, всего — 143 612. За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от инфекции, общее число умерших от COVID-19 в республике достигает 1 993.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина