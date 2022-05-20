Минниханов встретился с заместителем министра экономики ОАЭ Абдуллой Аль Салехом

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Аль Салехом. Об этом сообщает его пресс-служба.

Аль Салех прибыл в республику для участия в мероприятиях в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Гость отметил, что для него является большой честью присутствие на них, и поблагодарил за приглашение. Он добавил, что президента Татарстана любят все руководители в ОАЭ. Однако из-за траура по случаю кончины первого президента страны Заида Аль Нахайяна министры не смогли прилететь.

Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Аль Нахайяна и добавил, что ОАЭ — один из самых надежных партнеров Татарстана. В связи с чем он выразил уверенность, что деловые и дружественные отношения между ними будут крепнуть.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей. Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России.

В Казани и Болгаре к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу. Посмотреть шоу в Казани можно будет с 19 по 21 мая. Оно пройдет у стен Казанского кремля: от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия. В Болгаре шоу покажут 20 и 21 мая. Оно пройдет на стенах Белой мечети. Представления начнутся в 20.00 и продолжатся до 1.00 ночи.

Также сегодня в Казани на месте парка «Кырлай» прошла церемония закладки памятного камня Соборной мечети. Храм рассчитан на 10 тысяч человек, а его облик будет определен 8 июля, в канун праздника Курбан-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова