Правительство России направит почти 150 млрд рублей на строительство школ в регионах — это много или мало?
Правительство России направит 64 российским регионам около 150 млрд рублей на строительство новых школ. В ближайшие годы в регионах появятся более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест.
Субсидии получат 64 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе.
Вместе с этим в Казани 80 из 174 муниципальных школ работают в две смены. Недавно мэр города Ильсур Метшин заявил, что в Казани наблюдается самая большая нехватка мест в школах во всем Татарстане. Для решения этой проблемы в течение года должно завершиться строительство сразу трех новых учебных заведений.
Правительство России направит почти 150 млрд рублей на строительство школ в регионах — это:
- $2,4 млрд, или €2,3 млрд, по курсу ЦБ на сегодня.
- Цена одной школы составляет 898,2 млн — всего планируется построить 167 общеобразовательных учреждений.
- В 200 раз меньше общего размера банковских вкладов Россиян — 30 триллионов рублей.
- На 76 млрд больше, чем правительство России выделяло на строительство школ в 2021 году — 74 миллиарда.
- В 4 раза меньше, чем правительство Татарстана выделяет на модернизацию транспортной системы — 608,56 млрд, с учетом последних изменений.
- В 50 раз больше, чем выделено на частичное покрытие расходов грузовых авиакомпаний — 3 млрд рублей.
- В 2 раза ниже прогнозируемого дохода Татарстана в 2022 году — 300,03 миллиарда.
- 167-я часть от прогнозируемого дохода России в 2022 году — 25,02 триллиона.
- Всего в 2 раза больше, чем заработали семьи ста богатейших чиновников России в 2020 году — 75,9 миллиарда.
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