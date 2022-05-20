Почти половина казанских школ работают в две смены

Фото: Сергей Афанасьев

Как выяснило «Реальное время», почти половина казанских школ работают в две смены. В эту статистику не вошли частные, коррекционные и вечерние учебные заведения, в которых и так нет сменности.

Сейчас в Казани работают 174 муниципальные школы, из которых в 80 есть вторые смены. Во второй половине дня в учебные заведения приходят 25 629 из 152 640 учеников.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в Татарстане 183 школы работают в две смены. Это 13,8% от общего числа учебных заведений. В них во вторую смену учатся 55 675 детей, из которых 46% — в Казани.

Недавно мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе наблюдается самая большая нехватка мест в школах во всем Татарстане. Для решения этой проблемы в течение года должно завершиться строительство сразу трех новых учебных заведений.

Фото: Максим Платонов

В комментариях к материалу читатели «Реального времени» также заговорили о том, что школы должны работать только в одну смену.

— Дети должны учиться в одну смену. Нужно побольше строить школы, — пишет один из пользователей.



Обратили внимание и на то, что недостаточно просто построить школу — важно обратить внимание на прилегающую территорию и инфраструктуру, чтобы к школе можно было без проблем подъехать на машине, а потом нормально дойти от парковки.

Артем Гафаров