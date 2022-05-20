Кабмин направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ

Правительство направит 64 российским регионам более 149 млрд рублей на строительство новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ближайшие годы в регионах построят 167 современных школ и появится более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест. Деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами субъекты. Также к работе планируют привлекать инвесторов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый этап отбора проектов состоялся прошлой весной, тогда правительство распределило между регионами 53,7 млрд рублей. В рамках второго этапа, который проходил осенью, регионам направили более 74,3 млрд рублей. Дополнительный отбор в рамках второго этапа проводился в конце года. По его итогам было распределено более 35,8 млрд рублей, передает пресс-служба кабмина РФ.

Как выяснило сегодня «Реальное время», почти половина казанских школ работают в две смены. В эту статистику не вошли частные, коррекционные и вечерние учебные заведения, в которых и так нет сменности. Вторые смены есть в 80 школах из 174. Всего в Татарстане 183 школы работают в две смены.

На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что во всем Татарстане самая большая нехватка мест в школах в Казани. По его данным, в столице республики от 16 до 20% школ работают в две смены. Для решения этой проблемы планируется построить три новых учебных заведения.



Татьяна Леухина