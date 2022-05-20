В Татарстане за неделю подорожали картофель, яблоки и бананы

В Татарстане с 6 по 13 мая подорожали некоторые продукты. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Сильнее всего увеличилась стоимость картофеля — он подорожал на 3,3%, до 56,13 рубля за 1 кг. Также поднялись цены на морковь (+2,27%, до 68,58 рубля), яблоки (+2,11%, до 117,49 рубля), рис шлифованный (+1,23%, до 91,28 рубля), говядину (+1%, до 464 рублей) и бананы (+0,95%, до 110,17 рубля).

Фото: realnoevremya.ru

В то же время подешевели масло подсолнечное (-0,17%, до 136,54 рубля), сахар-песок (-0,2%, до 83,4 рубля), хлеб ржаной (-0,52%, до 59,88 рубля), помидоры (-0,91%, до 188,44 рубля) и огурцы (-3,23%, до 130,61 рубля).

По данным Татарстанстата, в республике годовая инфляция в апреле составила 18,59%. Продукты с начала года подорожали на 21,4%, непродовольственные товары — на 20,4%. Цены на услуги увеличились на 12%.

Диана Жиленкова